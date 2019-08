Zukünftig sollen eventuell täglich Fährschiffe der Reederei TEC-Farragon das Groninger Eemshaven mit Rosyth an der schottischen Ostküste verbinden. Auf ist das Sealane-Terminal im Juliana-Hafen zu sehen, wo dann auch die Fährschiffe anlegen sollen. Foto: Archiv/Kuper

Eemshaven. Der drohende “No deal”-Brexit am 31. Oktober ist für die schottische Reederei TEC-Farragon Anlass, die Möglichkeit einer Fährverbindung zwischen Rosyth in der Nähe von Edingburgh und dem Groninger Eemshaven zu untersuchen. Dass die Pläne bereits in einem fortgeschrittenen Stadium seien, meldete als erstes RTV Noord.