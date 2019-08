Papenburg. Immer häufiger werden Frauen und Mädchen inzwischen durch die neuen digitalen Möglichkeiten von ihren Partnern kontrolliert. Dass auch die Ausübung von Macht und Kontrolle eine Art von Gewalt ist, machen Vertreter vom Caritasverband für den Landkreis Emsland in Papenburg sowie der BISS vom Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) deutlich.

Offizielle Erhebungen dazu gebe es derzeit noch nicht, doch in den Beratungsgesprächen werde deutlich, dass etwa jede fünfte Frau betroffen ist, heißt es in einer Mitteilung. „Zur Überwachung genutzt werden beispielsweise die Messenger-Dienste Whatsapp, Facebook, SMS-Kurznachrichten oder die Cloud-Funktion vom Kalender im Smartphone. Auch die oft kostenlosen Ortungsdienste nutzen Partner dazu, um den aktuellen Aufenthaltsort und die Aufenthaltsdauer zu ermitteln“, stellt Gabriele Middendorf von der Caritas-Beratungsstelle Papenburg fest. Sie ist dort für die Beratung und Unterstützung von Hilfesuchenden bei häuslicher Gewalt tätig.

„Die Überprüfung von Nachrichten anderer ist ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und dient nicht selten dem Zweck der Kontrolle und Machtausübung“, ergänzt Birgit Ridder-Stockamp. Blindes Vertrauen, psychische Abhängigkeit aber auch mangelnde Kenntnisse über die Möglichkeiten der komplexen Materie werden nach ihren Worten von den Partnern dazu ausgenutzt. Auch Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund würden nicht selten von ihren Lebenspartnern kontrolliert. „Die meisten unserer Klienten sind allerdings nach wie vor ohne Migrationshintergrund und stammen aus dem Emsland. Das betrifft übrigens alle Schichten“, so Middendorf weiter.

Sie warnt davor, dass auch die Kontrolle durch den Partner eine Form von Gewalt darstelle und in einer Gewaltspirale enden könne. Um selbst erlebte Gewalt zu verarbeiten, bietet die Caritas-Beratungsstelle regelmäßig Gruppengespräche an. Aber auch die Prävention könne hilfreich sein. So wurde beispielsweise ein kleines Heft fürs Portemonnaie herausgegeben, in dem wichtige Verhaltensregeln zum Schutz genannt werden.

Nach Polizeieinsätzen bei häuslicher Gewalt wird die Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (BISS) tätig. „Ziel ist es betroffenen Frauen mit unterschiedlichen Beratungsangeboten und der Vermittlung von Hilfen einen Weg aus der Gewaltspirale zu ebnen“, so die Sozialarbeiterin Heike Gertken von BISS. Bei dringendem Handlungsbedarf könne das auch der Weg ins Frauenhaus sein. Aufgrund des angespannten Mietwohnungsmarktes habe sich die Verweildauer in den Frauenhäusern jedoch erhöht, da es häufig an bezahlbarem Wohnraum mangelt.

Beratungstermine können in der Caritas-Beratungsstelle Papenburg unter Tel. 04961/944141 oder bei der BISS-Beratung unter Tel. 0151/11875830 vereinbart werden.