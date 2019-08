Papenburg. In der Villa Dieckhaus hat der Vorverkauf für die Diashow-Reihe „Bilder der Erde“ begonnen. Auch in dieser Saison finden die sechs Shows jeweils an einem Donnerstag ab 20 Uhr im Kino Papenburg statt. Die Vortragsreihe startet am 24. Oktober mit der Show „Portugal - Europas schönstes Ende“ von Kay Maeritz.

Die Reihe „Bilder der Erde“ wird von der Volkshochschule (VHS) Papenburg mit ihrer Kooperationspartnerin, der Muckli-Kino Betriebs-GmbH, veranstaltet. Nach dem Auftakt zum Thema Portugal präsentiert Andreas Pröve am 21. November mit „China - Abenteuer Jangtze“ beeindruckende Fotos von einer Reise im Rollstuhl entlang des Jangtze, teilt die VHS mit.

Die dritte Show – erstmals ein kompletter Film – führt am 12. Dezember unter der Leitung von Anselm Pahnke und mit dem Titel „Anderswo. Allein in Afrika“ auf eine Fahrradreise von Süd- nach Nordafrika. Mit „Cuba - Rhythmus, Rum und Revolution“ von und mit Pascal Violo gibt es am 16. Januar 2020 faszinierende Eindrücke der Karibikinsel.

Am 13. Februar 2020 berichtet Gunnar Green in seiner Show „Dubai und Abu Dhabi - Metropolen der Superlative“ aus den neuen Megastädten des Orients. Und am 12. März beschließt Walter Steinberg mit seiner Show „Südtirol & Dolomiten“ die Saison.

Die Vortragsreihe „Bilder der Erde“ hat sich seit 1998 zu einem festen Bestandteil des VHS-Programms entwickelt und verfügt mit dem Kino Papenburg über eine optimale, moderne Spielstätte, die auf sämtliche Finessen der modernen digitalen Präsentationstechnik eingestellt ist. Geboten werden technisch aufwendige Diashows auf großer Kinopräsentationsfläche. Computergesteuerte Projektion, Panoramavision und Überblendtechnik gehören ebenso zum Standard wie live gesprochene Kommentare und der Kino-Verzehrservice am Platz.

Ab sofort ist die Abonnementkarte für alle sechs Shows zum Preis von 50 Euro erhältlich. Gegenüber sechs Einzelkarten zum Preis von je 12 Euro kann ein knappes Drittel gespart werden. Abo-Karten sind im Vorverkauf nur in der Geschäftsstelle der VHS in der Villa erhältlich. Einzelkarten gibt es jederzeit im Kino und auch online unter www.kino-papenburg.de sowie am Veranstaltungstag an der Abendkasse.