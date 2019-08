Papenburg. Im Jahr des 50-jährigen Bestehen des Rotary Clubs Papenburg hat Club-Präsident Dirk Schämann gemeinsam mit Kai Nehe, Geschäftsführer der Papenburg Marketing GmbH (PMG), mehr als 40 Tickets für das Old Shipyard Festival an das Kinderheim Marienstift übergeben.

„Wir haben schon zu unserem Festakt im Juni einen Spendenwettbewerb veranstaltet, bei dem wir den Arbeitskreis ,Einander helfen – Menschen mit Downsyndrom und ihre Familien‘ unterstützt haben. Jetzt haben wir zusätzlich relativ schnell nach der Aktion in Absprache mit Kai Nehe entschieden, den Kindern des Kinderheims Karten für die Konzerte von Stefanie Heinzmann und Joris beim Old Shipyard Festival zu schenken“, wird Schämann in einer Mitteilung der PMG zitiert. Die beiden Künstler treten am Freitag, 30. August, in der Stadthalle im Forum Alte Werft auf.

Einrichtungsleiter Hans-Hermann Janaczek bedankte sich für die Initiative und betonte, dass das Konzert „garantiert ein Highlight“ für die Kinder werde. Im Marienstift, das seit Anfang des Jahres vom St.-Lukas-Heim betrieben wird, werden Janazcek zufolge derzeit 32 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren betreut. Hinzu kommt eine Mutter-Kind-Gruppe für drei Mütter mit ihren Kindern und Trainingswohneinrichtungen für Mütter und Kinder in drei Apartments. Zusätzlich betreuen die Pädagogen auch Jugendliche, die vom Kinderheim in ihre eigene Wohnung ziehen.



Das Old Shipyard Festival ist Nehe zufolge „nahezu ausverkauft“. Letzte Restkarten, Rückläufer aus Sponsorenkontingenten, werden am Freitag an einer Abendkasse verkauft, die ab 19 Uhr geöffnet hat. Um 20 Uhr wird der NDR-Moderator und Kreuzfahrtexperte Uwe Bahn mit seiner Show „Ship happens“ zu Beginn mit einer multimedialen Show eine humorvolle Reise in die Geschichte der Kreuzfahrt unternehmen. Ab 20.40 Uhr steht dann die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann auf der Bühne, bis um 22.20 Uhr Joris folgt. Im Anschluss an die Konzerte findet im Foyer des Forums Alte Werft ab 23.30 Uhr noch eine After-Show-Party mit einem DJ statt.