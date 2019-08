Papenburg. Die Stadt Papenburg hat einen neuen Familienwegweiser erstellt.

Er steht ab sofort auf der Internetseite der Stadt zum Download bereit. Außerdem werde er in Kinderarztpraxen ausgelegt und Teil des Willkommenspaketes für Eltern von neugeborenen Papenburgern, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

„Mit dem Familienwegweiser ist es uns gelungen, alle wichtigen Informationen zu bündeln. Familien sollen wissen, an wen sie sich bei Fragen und Problemen wenden können“, wird Bettina Schlereth in der Mitteilung t zitiert. Schlereth ist in der Verwaltung zuständig für die Bereiche Ehrenamt, Senioren und Familie. Nach ihren Worten bietet der Familienwegweiser eine Orientierungshilfe über alle wesentlichen sozialen und familienunterstützenden Angebote in Papenburg. Er enthalte viele hilfreiche Hinweise und Tipps – und das mit Beginn der Schwangerschaft, über die Geburt, das Säuglingsalter bis hin zu Fragen rund um Kita und Schulen. Auch Freizeit- und Bildungsangebote, unterstützende Maßnahmen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie würden thematisiert.