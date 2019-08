Knapp 500 Ehemalige des Gymnasiums kamen zum Treffen in die Stadthalle. Foto: Talea Norda

Papenburg. Das Gymnasium - die erste staatliche, höhere Bildungsanstalt in Papenburg - feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Am Wochenende fand ein Ehemaligentreffen, organisiert vom Förderverein der Schule, mit knapp 500 Teilnehmern in der Stadthalle Forum Alte Werft statt.