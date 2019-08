Nenndorf/Tunxdorf. Annähernd 600 Oldtimerschlepper, aber auch Autos sind am Wochenende auf der Veranstaltung des Oldtimer-Traktorenclubs (OTC) Nenndorf-Tunxdorf präsentiert worden. Sie sorgten bei Jung und Alt für Begeisterung.

