Konzert mit "Liedern gegen das Vergessen" in Papenburg

Die Band Argus & Friends gastiert am Samstag, 31. August 2019, in Papenburg. Foto: DIZ

Papenburg. Am 1. September 2019 jährt sich zum 80. Mal der Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen und damit der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Am Vorabend dieses historischen Datums lädt das Aktionskomitee für ein Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Emslandlager in Papenburg zu einem Konzert mit „Liedern gegen das Vergessen“ der Band Argus & Friends aus Bremen ein.