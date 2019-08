Papenburg. Von klassischen Werken bis zu zeitgenössischer Musik reicht das Repertoire des Blechbläserensembles Ludimus Domino aus Marienhafe, das am Sonntag, 1. September, in der St.-Michael-Kirche in Papenburg zu Gast sein wird.

Bei ihrem Auftritt in Papenburg wollen die Musiker ihr neues, anspruchsvolles Programm vorstellen, das sie anlässlich des 30-jährigen Bestehens aufgelegt haben und mit dem sie derzeit durch Norddeutschland touren. Neu im Ensemble ist Marie Diedrichs, die die Blechbläser an den Pauken begleitet.

Im ersten Teil des Programms kommen wie gewohnt die klassischen Kompositionen zu Gehör. In diesem Jahr sind es zwei Werke von Edward Elgar. Sehr bekannt aus „Last night of the proms“ das „Pomp and Circumstance“. Danach das sehr ruhige “Nimrod” aus den Einigma-Variationen.

Neben der „Romance“ von Wolfgang Amadeus Mozart kommt dann noch ein Werk des eher unbekannten Komponisten Nicolas Chédeville zu Gehör. Der erste Teil schließt mit dem klanggewaltigen Halleluja von Georg Friedrich Händel. Im zweiten Teil des Konzerts geht es dann mit zeitgenössischen Werken eher beschwingt zu.

„Wir wollen aber jetzt nicht schon so viel verraten, sind aber der Meinung, dass wir ein sehr ausgewogenes Programm für unser Jubiläumsjahr ausgewählt haben“, erklärt Ensemblesprecher Johann Barkhoff. Das Konzert in der Obenender Kirche beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte erbeten. Weitere Informationen auch auf der Internetseite www.ludimus-domino.de.