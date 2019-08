Papenburg. Kein Abschiedsgeschenk sondern Spendengelder gab es für die langjährigen Lehrkräfte der Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg Hauswirtschaft und Soziales Ilse-Lore Brehmeier und Wilhelm Bloem, die nun in den Ruhestand verabschiedet wurden.

660 Euro hat das Kollegium für die beiden ehemaligen Kollegen gesammelt, die das Geld nun an den Verein Helpful Kinderhospiz in Papenburg übergeben haben. Bewusst haben die beiden Studiendirektoren auf ein Abschiedsgeschenk verzichtet: "Man hat uns viel gegeben und nun möchten wir auch etwas zurückgeben", erklärte Brehmeier. "Wir fühlen uns schon sehr privilegiert einen so tollen Job mit einem so tollen Kollegium gehabt zu haben." Darüber hinaus passe die schulische Fachrichtung Bloem zufolge auch zu den Aufgaben des Vereins, weshalb sie sich unter anderem für das Papenburger Kinderhospiz entschieden haben.



"Wir bedanken uns, wir können das Geld gut gebrauchen", richtete sich Christina Vinke, Vorstandsmitglied des Vereins Helpful, an die beiden Studiendirektoren und das Kollegium. Genutzt werde das Geld für den weiteren Aufbau des Vereins sowie für die Kosten, die anfallen, um Familien zu betreuen. Der Papenburger Verein wurde 2016 als ambulantes Kinderhospiz und somit Palliativstützpunkt für sterbende Kinder gegründet. Betroffene Familien werden also zuhause in ihrer gewohnten Umgebung begleitet.

BBS-"Urgesteine" nach 30 und 40 Jahren verabschiedet

Brehmeier verabschiedete sich nach etwa 40 Jahren von den BBS Papenburg, Bloem nach 30 Jahren.

Neben der Lehrer-Tätigkeit waren beide zusätzlich in der Abteilungsleitung und auch als Mitglieder der erweiterten Schulleitung tätig. Ende Juni erhielten die beiden Studiendirektoren während einer Abschiedsfeier von Schulleiter Michael Walker eine Entlassungsurkunde. Walker zufolge verabschieden sich mit Brehmeier und Bloem zwei echte "Urgesteine" der BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales, die nicht nur fachlich sondern auch menschlich fehlen würden. Die neuen Kollegen Christiane Kühmann und Maik Tellmann haben die Abteilung bereits kommissarisch übernommen.