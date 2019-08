Papenburg. In den kommenden Monaten werden einer Mitteilung der Stadt zufolge im gesamten Papenburger Stadtgebiet Arbeiten an Gräben durchgeführt.

Vor allem die sogenannten Gewässer dritter Ordnung, also kleinere Gräben und Wasserläufe, sollen nach Stadtangaben gereinigt werden. Bis Dezember sollen die Arbeiten andauern, die vor allem am Untenende und in Aschendorf durchgeführt werden.



Die Stadt bittet um Verständnis, dass die beauftragte Firma für die Durchführung der Reinigung der Gräben die entsprechenden Privatgrundstücke betreten muss. Zudem werde der Aushub auf den Grabenböschungen und den anliegenden Grundstücken abgelegt und ist dort durch die Anlieger aufzunehmen.