Breddenberg. Seit nunmehr 40 Jahren rollt im nördlichen Emsland der Ball um den Konrad-Severing-Pokal. Knapp 430 Spieler haben die Trophäe bislang in die Höhe gereckt. Das nächste Turnier in der Altersklasse der F-Junioren richtet an diesem Samstag, 24. August, die DJK Breddenberg-Heidbrücken ab 13 Uhr aus.

