Papenburg. Mit einer Kirmes, Vereinsfesten, einem Seifenkistenrennen sowie Konzerten hält das kommenden Wochenende ein abwechslungsreiches Freizeitvergnügen im nördlichen Emsland bereit.

Am Freitag, 23. August 2019, startet in Papenburg um 14 Uhr der Augustmarkt. Am Montag wird es zwischen 22 und 22.30 Uhr ein Feuerwerk geben. Am Dienstag endet das Markttreiben mit dem „Viehmarkt“, obwohl es in diesem Jahr erstmals kein Vieh bei der Viehmarkt-Verlosung um 11.11 Uhr beim Bürgerbüro am Rathaus geben wird. Organisiert wird die Verlosung vom Papenburger Carnevals-Verein (PCV).

Historische Maschinen in Tunxdorf

Der Oldtimer-Traktorenclub (OTC) Nenndorf-Tunxdorf lädt vom Freitag, 23. bis Sonntag, 25. August zum Oldtimertreffen ein. Die Ausstellungsfläche ist über die Straße Nordesch erreichbar, der Festplatz liegt am Leegeweg. Am Freitagabend steigt ab 20 Uhr im Festzelt die "Anheizparty". Die Veranstalter erwarten 500 historische landwirtschaftliche Maschinen und Autos. Am Samstag beginnt das Programm ab 8 Uhr und ist der Haupttag des Treffen. Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr.

Im Rahmen des Woodstock Festivals spielt die Gruppe „Bandsalat“ am Sonntag, 25. August, ab 15 Uhr, am Hauptkanal vor der Sparkasse des Emslandes.

Seifenkisten in den Kurven Börgerwalds

Beim Schulgelände in Börgerwald sollen am Samstag, 24. August, ab zehn Uhr wieder die „Reifen quietschen“. Der mit Rahmenprogramm für alle Altersgruppen und einer „Race-Party“ angereicherte Wettkampftag verspricht nach Mitteilung der beteiligten Vereine und Gruppen Spannung, Spaß und gute Laune. Als Fahrzeuge stehen insgesamt 70 Seifenkisten bereit, die von den örtlichen Vereinen aus Bausätzen hergestellt wurden und deren Finanzierung mehrere Sponsoren und Partner übernommen hatten. Das Rennen startet am Samstagmorgen oberhalb der Grundschule. Die Einzel- und Teamwertungen werden vom Start bis zum Zieleinlauf vor der Kirche von einem Sportmoderator kommentiert und auf einer großen Leinwand vor der Schule übertragen. Auf dem Pausenhof stehen an diesem Tag Hüpfburg, Bungee-Run, Torwandschießen und ein Spielmobil bereit. Bei der Abschlussfeier im Zelt spielt die Band Lifetime.

Familientag in Neubörger

In Breddenberg wird es am Samstag, 24. August, ab 13 Uhr sportlich, denn dann wird auf dem Sportplatz um den Konrad-Severing-Pokal im Fußball gekämpft.

Der SV Neubörger lädt anlässlich des 100-jährigen Bestehens am Samstag, 24. August, ab 14 Uhr auf dem Sportgelände zum Familientag ein.

Anzeige Anzeige

In Dersum feiert der Katholische Frauenbund (KFD) am Samstag, 24. August, sein 100-jähriges Bestehen. Begonnen wird um 17.30 Uhr mit einem Gottesdienst, anschließend findet der Festakt in der Gaststätte Ganseforth statt.

"Lindenglühen" in Heede

Der Musikverein Heede lädt am Samstag, 24. August, zum „Lindenglühen“ ab 17.30 Uhr unter der 1000-jährigen Linde ein. Der Musikverein hat zusammen mit dem Sportverein, dem Schützenverein, der Landjugend, dem Heimatverein, der Feuerwehr und dem Kolpingverein mit der Kolpingjugend einen musikalisch-kulinarischen Open-Air-Abend gestaltet. Nach Angaben des Veranstalters werden der Musikverein und das Jugendorchester den Abend mit einem Wunschkonzert einläuten. Im Anschluss übernimmt die Roxette-Coverband „Retro-X“ die Bühne und unterhält mit Hits aus den 1980er- und 1990er-Jahren.

Ebenfalls am Samstag spielt die Rockband „Querbeat“ ab 20 Uhr auf dem Freigelände beim Heimathaus in Dörpen im Rahmen der Reihe „Krach am Bach“. Der Eintritt ist kostenlos.

Am Sonntag, 25. August, laden die Vereine aus Aschendorfermoor zum gemeinsamen Sommerfest beim Dorfgemeinschaftshaus ein. Begonnen wird das Fest um 11 Uhr mit einem Gottesdienst.

In der Diskothek Limit in Ihrhove heißt das Motto am Freitag, 23. August, „#Lieblingsdorfdisco“ und am Samstag „Ballern“. Die Abende starten um 23 Uhr.