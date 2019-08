Papenburg. Auf der Papenburger Meyer Werft brodelt es. Der Betriebsrat dringt weiter auf eine Stärkung der Stammbelegschaft. Das hat der Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung, Nico Bloem, bei einer Betriebsversammlung deutlich gemacht und dabei auch die Unternehmensleitung stark kritisiert. Diese weist die Anwürfe zurück.

