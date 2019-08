Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 22. August 2019, der Horrorfilm „Crawl“, die Komödie „Good Boys“ und der Actionfilm „Stuber“. Die VHS-Filmrolle zeigt das Drama „Edi – Für Träume ist es nie zu spät“.

„Good Boys“ handelt von den zwölfjährigen besten Freunden Max (Jacob Tremblay), Thor (Brady Noon) und Lucas (Keith L. Williams). Als die Freunde zu einer Kussparty eingeladen werden, bricht bei ihnen leicht Panik aus, da sie nicht wissen wie man küsst. Mit der Drohne von Max Vater (Will Forte) versuchen sie die jugendlichen Nachbarn auszuspionieren, um so das Küssen zu erlernen. Aber dieses bringt genauso wenig Erfolg wie der Blick ins Internet.

Stets fünf von fünf Sternen

In „Stuber“ verdient sich der friedfertige Stu (Kumail Nanjiani) sein Geld als Uber-Fahrer. Mit seinem Privat-Taxi-Service hat er sich einen fantastischen Ruf aufgebaut. Stu erhält von seinen Kunden stets fünf von fünf Sternen. Als eines Tages der griesgrämige Detective Vic (Dave Bautista) einsteigt nimmt das Chaos allerdings seinen Lauf. Vic ist auf der Spur eines brutalen Killers und Stu soll die Verfolgung aufnehmen.

Hungrige Alligatoren

Im Horrorfilm „Crawl“ trifft ein heftiger Sturm auf die Küste Floridas und die Bevölkerung wird evakuiert. Weil die junge Haley Keller (Kaya Scodelario) ihren Vater Dave (Barry Pepper) vermisst, ignoriert sie die Warnung und sucht nach ihm. Sie findet ihn schließlich in einem von den Fluten eingeschlossenen Haus im Keller. Haley und ihr Vater müssen bald erkennen, dass mit zunehmenden Wasserpegel auch riesige Alligatoren kommen, die sehr hungrig und immer auf der Suche nach der nächsten Mahlzeit sind.

Bergsteigen in den schottischen Highlands

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 26. August, und Mittwoch, 28. August, jeweils um 17 und 20 Uhr „Edie – Für Träume ist es nie zu spät“: Edith Moor, kurz Edie (Sheila Hancock), ist eine Frau in den Achtzigern. Als die Tochter Nancy (Wendy Morgan) nach dem Tod des Vaters Edie ins Altersheim stecken möchte, beschließt diese sich einen lang ersehnten Traum zu erfüllen: Sie möchte den Berg Suilven in den schottischen Highlands erklimmen. Edie engagiert den jungen Johnny (Kevin Guthrie) und gemeinsam begeben sie sich auf die Wanderung, dabei lernen sie sich immer besser kennen.