Papenburg. Mit den Themen innere Sicherheit und nachhaltige Klimaschutzpolitik befassten sich Teilnehmer der 5. Papenburger Sommertage der Jungen Union (JU) Osnabrück-Emsland. Das geht aus einer Pressemitteilung der JU hervor.

Mit der inneren Sicherheit befasste sich auf der Tagung der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und CDU-Bezirksvorsitzende Osnabrück-Emsland, Mathias Middelberg, in seinem Impulsvortrag. Laut Middelberg ist die Zahl der Asylanträge in den vergangenen Jahren von rund einer Million im Jahr 2015 auf nun 160.000 Anträge im Jahr 2018 zurückgegangen. „Die Asylanträge werden neuerdings verstärkt von Personen aus den afrikanischen Staaten gestellt. Die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, werden weniger und nehmen mit nur noch etwa zwölf Prozent einen geringen Anteil ein“, wird Middelberg in der Mitteilung der Jungen Union zitiert.

Middelberg berichtete den Nachwuchspolitikern zudem über die Bemühungen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Kriminalität. So sei die Clan-Kriminalität ein verstärkt auftretendes Phänomen, das nun stärker durch die Polizei in Angriff genommen werde. „Um diesen Gruppen den finanziellen Boden für ihre kriminellen Handlungen zu nehmen, habe man das Mittel der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung geschaffen“, so Middelberg. Damit gebe es die Möglichkeit, Vermögen unklarer Herkunft, unabhängig vom Nachweis einer konkreten rechtswidrigen Tat, einzuziehen.



In der anschließenden Diskussion erklärte der Bundestagsabgeordnete Middelberg, dass er eine Lösung zum Verteilungsproblem im Bereich der Migrationspolitik nur auf europäischer Ebene für sinnvoll erachtet. Ferner plädierte er nach Angaben der JU auf Nachfrage zu den aktuellen Fällen von Seenotrettung im Mittelmeer für die Wiedereinführung der Sophia-Rettungsmission. Dabei sollte die Europäische Grenz- und Küstenwache, auch Frontex genannt, die Verantwortung tragen. Middelberg: „Ich sehe hier ganz klar die Bundesebene in der Pflicht, sich dieses Themas anzunehmen und eine Lösung für die aktuellen Seenotfälle zu finden.“

Im Anschluss an den Impulsvortrag widmeten sich Teilnehmer der Tagung in zwei Seminaren entweder verstärkt dem Thema Innere Sicherheit im ländlichen Raum mit dem Besuch einer Polizeistation oder dem Thema nachhaltige Umweltpolitik für Deutschland.

Bezirksvorsitzender Malte Kramer freute sich am Ende der "Sommertage" über eine gelungene Veranstaltung: „Die Papenburger Sommertage tragen dazu bei, dass sich unsere Mitglieder intensiv mit der Innen- oder Umweltpolitik auseinandergesetzt haben." Die Junge Union bietet hierfür "ein tolles Angebot" und sei offen für neue diskussionsfreudige Jugendliche, so der Vorsitzende des JU-Bezirks, der fast 1.800 Mitglieder zählt.