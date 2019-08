Freikarten-Schnitzeljagd zum Steamfest in Aschendorf CC-Editor öffnen

Drei goldene Umschläge sind in den Ortsteilen Papenburgs versteckt worden. Foto: Papenburg Kultur

Papenburg. Für das „Steamfest Vol. 2“ am 14. und 15. September auf Gut Altenkamp in Aschendorf gibt es wieder Freikarten vom Veranstalter, Papenburg Kultur, zu gewinnen. Interessierte müssen dazu an einer besonderen Schnitzeljagd teilnehmen.