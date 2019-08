Papenburg. Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Papenburg einen Unfall verursacht. Der Mann hatte laut Polizei 1,96 Promille intus und sich bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Fluchtversuch missglückte.

Wie die Beamten am Montag weiter mitteilten, war der Mann aus Papenburg am Sonntagabend mit einem Pkw auf dem Fahnenweg in Richtung Wiek unterwegs, als er in Höhe der Borkumer Straße von der Fahrbahn abkam. Dann stieß der Wagen den Angaben zufolge gegen ein Straßenschild sowie einen Bauzaun und prallte anschließend gegen einen Baum.

Laut Polizei versuchte der Fahrer zunächst, mit seinem Pkw zu flüchten, fuhr sich jedoch fest. Daraufhin habe er gemeinsam mit seinem Beifahrer zu Fuß den Unfallort verlassen. Weit kamen sie offenbar aber nicht, denn beide seien in der Nähe durch die Polizei angetroffen worden, heißt es in der Mitteilung der Beamten weiter.

Wie sich herausstellte, stand der Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab laut Polizei einen Wert von 1,96 Promille. Im Krankenhaus wurde dem leicht verletzten Mann eine Blutprobe entnommen. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.