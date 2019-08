Papenburg. Noch bis zum 2. September ist in Papenburg eine Woodstock-Ausstellung mit Konzerten zu erleben.

Vor 50 Jahren fand im US-Bundesstaat New York das Woodstock-Festival statt, zu dem mehr als 500.000 Menschen kamen und damit ein Stück Musikgeschichte schrieben. Zusammen mit der legendären Musik von Jimi Hendrix, Janis Joplin und Joe Cocker wurde der Mythos dann perfekt, denn trotz der immensen Zahl an Besuchern verblieb das Festival durchweg friedlich.

Im Jubiläumsjahr wird dem Woodstock-Festival vielfach Tribut gezollt. Mit Dokumentationen, Ausstellungen und Filmen wird versucht, das Gefühl von damals wiederaufleben zu lassen. Zum 50. Jahrestag des Festivals findet in verschiedenen Städten Europas die Ausstellung „Woodstock Vision“ des amerikanischen Fotografen Elliott Landy statt. „In Kooperation mit der niederländischen Gemeinde Emmen und mit Hilfe der niedersächsischen Sparkassenstiftung war es uns möglich, diese einzigartige Ausstellung bis zum 2. September auch nach Papenburg zu holen“, sagt Ansgar Ahlers von Papenburg Kultur.

Im Zeitspeicher an der Alten Werft ist die Ausstellung, die in vier Themengebiete unterteilt ist, aufgebaut. Mit 3D-Präsentationen, Bewegtbildern und verschiedenen Exponaten erwartet die Besucher eine multimediale Kunstausstellung rund um das Thema. Ergänzend findet an jedem Sonntag im August um 15 Uhr ein kostenloses Konzert am Papenburger Hauptkanal statt. Am 25. August spielt die Band „Bandsalat“ und am 31. August „The Gregs Dacks Band“.

Zum Abschluss der Woodstock-Ausstellung am 1. September begrüßt die Stadt Papenburg den Künstler Iskandar Widjaja, der um 17 Uhr in der Nikolaikirche ein „Bach-Zen-Konzert“ geben wird. „Ohne die Unterstützung der Ems-Dollart-Region und der Sparkasse Emsland wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen“, erklärt Ahlers,