Papenburg. Passend zum Beginn des neuen Schuljahres ist der Neubautrakt der Papenburger Mittelkanalschule in Betrieb genommen worden. Die Schule wird für insgesamt 3,5 Millionen Euro saniert, umgebaut und erweitert.

Mit dem berühmten Hesse-Zitat „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ sind die Schüler der Mittelkanalschule zum ersten Schultag des neuen Schuljahres begrüßt worden – und zwar ungewöhnlicherweise von Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU). Er war zusammen mit weiteren Vertretern aus Rat und Verwaltung zu einer kleinen Feierstunde in den neuen Gebäudetrakt der Grundschule gekommen.

„Mit dem nun neuen Schuljahr nehmen wir den Neubautrakt in Betrieb. Wir freuen uns sehr, dass wir das erste Etappenziel der Erneuerung der Mittelkanalschule damit wie geplant erreicht haben“, sagte Bechtluft. Dabei wohne nicht nur dem ersten Tag des neuen Schuljahres der Zauber des Anfangs inne, sondern eben auch dem Anfang in dem neuen Schulgebäude.

Auch Schulleiter Jens Walker zeigte sich einer Pressemitteilung der Stadt zufolge erfreut, dass es nun in den neuen Räumen losgeht. Besonders danke er dem Kollegium und allen Helfern, die in den Sommerferien den Umzug in das neue Gebäude umgesetzt hätten.

Im Neubau befinden sich neben den Klassenräumen auch ein Computerraum, eine Bibliothek, ein Betreuungsraum, eine Mensa mit Musikraum, eine Küche sowie diverse Lager- und Nebenräume. Auch die neuen Umkleiden für die Turnhalle und ein Fahrstuhl sind im Neubau eingebaut. Damit ist der erste Bauabschnitt der Mittelkanalschule abgeschlossen.

Es schließt sich nun der Abriss der alten Gebäudeteile sowie die Sanierung des Altbau-Bestandes an. Bis dahin muss die Schulgemeinschaft der Mittelkanalschule noch etwas zusammenrücken. So werden auch zwei Klassen in Containern unterrichtet werden. Im Sommer 2020 sollen dann alle Arbeiten abgeschlossen sein.

„Wir danken im Namen der Stadt allen Beteiligten, vor allem den Schülern und Lehrern. Denn ohne die große Unterstützung aus der Schulgemeinschaft hätten wir diese Baumaßnahme bis hierhin nicht so gut durchführen können“, betonte Bechtluft. Dass das vergangene Schuljahr und auch das kommende sehr anstrengend für Schüler und Lehrer seien, darüber sei man sich im Rathaus bewusst. „Aber alle arbeiten hier im Team und so können wir uns auf eine komplett neue und sanierte Schule im kommenden Jahr freuen“, so der Bürgermeister.