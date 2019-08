Das Kreuzfahrtschiff Norwegian Encore hat in der Nacht zu Samstag das Baudock II der Meyer Werft verlassen. Foto: Hermann Hinrichs

Papenburg. Das Kreuzfahrtschiff "Norwegian Encore" ist in der Nacht zu Samstag auf der Meyer Werft in Papenburg (Emsland) planmäßig ausgedockt worden. Der farbenfroh gestaltete Neubau machte am frühen Morgen am Ausrüstungskai im Werfthafen fest.