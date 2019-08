Papenburg. Die Straße „Zur Seeschleuse“ in Papenburg wird vom 19. bis 23. August voll gesperrt. Darauf weist die Stadt Papenburg in einer Pressemitteilung hin.

„Es ist wichtig, ein Brückenbauwerk regelmäßig zu überprüfen. In der nächsten Woche wird die ‚Soda-Brücke‘ in der Straße ‚Zur Seeschleuse‘ geprüft“, kündigt Stefan Jansen, Ingenieur im Fachdienst Technische Infrastruktur der Stadt, die Arbeiten an. Im Rahmen dieser Instandhaltungsmaßnahme würden Stahlbauarbeiten an tragenden Teilen ausgeführt und der Korrosionsschutz teilweise erneuert. Für die Sanierung sei eine Vollsperrung erforderlich.

Die Straße „Zur Seeschleuse“ wird daher in diesem Bereich von Montag, 19. August, bis Freitag, 23. August, voll gesperrt. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Stadt Papenburg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.