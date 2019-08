Nenndorf/Tunxdorf. Der Oldtimer-Traktorenclub (OTC) Nenndorf-Tunxdorf lädt vom 23. bis 25. August zum Oldtimer-Treffen ein. Erwartet werden 500 historische landwirtschaftliche Maschinen, aber auch Autos.

Nach der Premiere vor zwei Jahren laden die Organisatoren vom OTC jetzt erneut auf das Veranstaltungsgelände zwischen den Papenburger Stadtteilen Nenndorf und Tunxdorf ein. Wie Mitorganisator Andre Schulte im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, erwarte der Verein diesmal etwa 500 Schlepper, Drescher und andere historische Maschinen. Aber auch Autos sind beim Treffen willkommen. Die Resonanz im Vorfeld sei riesig, so Schulte. Vor zwei Jahren seien etwa 250 Teilnehmer vor Ort gewesen.

Start am Freitagmittag

Das Treffen beginnt am Freitag, 23. August. Ab 12 Uhr werden die ersten Gäste, die mit ihren Gefährten zum Teil mehrere hundert Kilometer zurücklegen, erwartet. Es gibt eine Ausstellungsfläche, die über die Straße Nordesch erreichbar ist, sowie einen Festplatz, der am Leegeweg liegt. Am Freitagabend ab 20 Uhr steigt dann eine "Anheizparty" ab 20 Uhr im Festzelt.

Der Samstag, 24. August, ist der Haupttag des Treffens. Einige Teilnehmer werden dann noch anreisen, ab 8 Uhr beginnt aber das Programm. Dazu gehört eine Dreschvorführung des OTC mit dem vereinseigenen Dreschwagen, zudem gibt es einen großen "Spielacker", auf dem sich die Traktoren und Maschinen präsentieren können. Für die Kinder gibt es ebenfalls ein Programm mit Hüpfburg und weiteren Attraktionen. Auch wird eine Tombola durchgeführt, bevor abends der "Schmierstoffball" im Festzelt beginnt.



Der Sonntag, 25. August, startet um 8.30 Uhr mit einem Frühstück, bevor sich die Teilnehmer wieder auf den Heimweg machen. Der Verein weist darauf hin, dass an allen Tagen für Teilnehmer und Gäste Speisen und Getränke angeboten werden.