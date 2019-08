Papenburg. Das ist wahrlich außergewöhnlich: Dass die Ehepaare Ulla und Hans Kuper sowie Inge und Klaus Kuper aus Papenburg am Donnerstag, 15. August, gemeinsam das Fest der goldenen Hochzeit feiern, ist noch nicht besonders. Dass es sich dabei allerdings um zwei Schwester und zwei Brüder handelt, hingegen schon.

