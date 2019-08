Die „Dire Strats“ haben sich als Coverband einen Namen gemacht. Foto: PMG

Papenburg. „Sultans of Swing“, „Brothers in Arms“ oder „Walk of Life“: Der Sound der britischen Rockband „Dire Straits“ ist markant. Die Coverband „Dire Strats“ bringt ihn am Freitag, 16. August, ab 19 Uhr im Rahmen des Sparkassen-Konzertsommers auf die Bühne an der Alten Schule in Aschendorfermoor.