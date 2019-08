Sommerfest an Caritas-Werkstätten in Papenburg CC-Editor öffnen

Zum Publikumsliebling hat sich die Möwe Luca entwickelt, die vor zwei Jahren im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums vielfach die Gäste verzauberte. Auch beim diesjährigen Sommerfest wird sie dabei sein. Foto: Jürgen Eden/St. Lukas-Heim

Papenburg. Das St. Lukas-Heim, die Unterm Regenbogen-Kindertagesstätten GmbH und die Caritas-Werkstätten nördliches Emsland feiern am Sonntag, 8. September, in Papenburg ein öffentliches Sommerfest. Unter dem Leitsatz „Wi bünt wi“ soll sich das Gelände der Papenburger Caritas-Werkstatt an der Werthmannstraße in eine bunte Festmeile verwandeln.