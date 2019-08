Papenburg. Das jüngste Kreuzfahrtschiff der Papenburger wird das überdachte Baudock II der Werft am Samstag, 17. August, morgens gegen 8 Uhr verlassen.

Wie die Werft mitteilt, wird die "Norwegian Encore" nach einem geplanten, dreistündigen Manöver gegen 11 Uhr an der Ausrüstungspier der Werft anlegen. Dort wird es seine Schornsteinverkleidung erhalten. Zeitliche Veränderungen beim Ausdocken sind aufgrund von Wetterbedingungen möglich, teilt die Werft weiter mit.

Das Schiff, das 333 Meter lang, 41 Meter breit ist, wird bis zur Emsüberführung in Richtung Nordsee, die voraussichtlich Ende September stattfindet, im Werfthafen liegen. Dort wird der Innenausbau des Luxusliners mit Platz für 4004 Passagiere fortgesetzt sowie weitere technische Erprobungen an Bord durchgeführt.

Um das Anlegen der "Norwegian Encore" an der Pier zu ermöglichen, wird laut Werft das zurzeit am Ausrüstungskai liegende Schwimmteil des Neubaus "Iona" zuvor an einen anderen Liegeplatz im Werfthafen verholt. Nach dem Ausdocken der "Norwegian Encore" wird das Schwimmteil der "Iona", die im Frühjahr 2020 fertiggestellt wird, für den weiteren Bau in das dann freie Baudock II manövriert. Dort ist in den vergangenen Monaten bereits der vordere Teil des Kreuzfahrtschiffes in Blockbauweise entstanden.