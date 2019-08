Papenburg. Im nördlichen Emsland gibt es an diesem Wochenende den Kunstmarkt „Park Art“, das Von-Velen-Fest, Konzerte, Kirmes und Schützenfeste.

In Sögel eröffnet zum 11. Mal der Kunstmarkt „Park Art“ auf Schloss Clemenswerth am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August. Gezeigt werden an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr Malerei und Grafik, Bildhauerei, Keramik und Glas sowie Fotografie, Tanz, Projektionen und Installationen. Die Teilnehmer kommen nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr aus dem gesamten norddeutschen Raum sowie aus Berlin, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und den Niederlanden. Für "Park Art" gilt der reguläre Museumseintritt: Erwachsene zahlen 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familien 14 Euro. Saisonkarten-Besitzer haben freien Zutritt.

Ebenfalls am Samstag und Sonntag wird in den Gemeinden Niederlangen und Oberlangen gemeinsam „Länger Kärmse“ gefeiert. Am Samstag beginnt die Kirmes um 19 Uhr mit einem Sommerfest auf dem Hof Jänen mit Livemusik, Grillbuffet und Verlosung. Am Sonntag beginnt die Kirmes um 10.30 Uhr mit einer Messe in der St.-Laurentius-Kirche in Oberlangen. Anschließend ist Familientag mit Frühschoppen, Gewerbeschau sowie Spielen und Aktionen für die ganze Familie.

Trecker am Obenende

Der Verein Papenbörger Hus feiert in Kooperation mit der Papenburg Marketing GmbH (PMG) am Sonntag ein Fest im Namen des Papenburger Stadtgründers Dietrich von Velen. Zwischen 11 Uhr und 18 Uhr wird in der Von-Velen-Anlage und rund um das Papenbörger Hus am Obenende ein buntes Programm geboten. Gezeigt werden historische Traktoren und Landmaschinen. Außerdem werden von den Neuleher Kröchenklütkern, den Treckerfreunden Flachsmeer und dem Oldtimer-Traktorclub Tunxdorf-Nenndorf die früheren Arbeitsweisen in der Landwirtschaft demonstriert. Mit einer Korsofahrt durch den Stadtteil Obenende zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr präsentieren die Besitzer von bis zu 30 Traktoren ihre historischen und liebevoll sanierten Fahrzeuge. Um 14.30 Uhr spielt die Papenburger Rockband „Indian Summer“ auf der Von-Velen-Bühne beim Papenbörger Hus. Die Mitglieder der Band sind Reinhold Kempen, Ludger Hermes, Clemens Hockmann, Kalle Hanneken und Manuel Kempen.

Ein weiteres Konzert gibt es am Sonntag am Hauptkanal bei der Sparkasse Emsland im Rahmen des Woodstock-Festivals: Die Niederländerin Hannah Mae tritt um 15 Uhr auf. Der Eintritt ist frei.

In Ahlen und Völlenerkönigsfehn wird an diesem Wochenende Schützenfest gefeiert.

In der Diskothek Limit in Ihrhove wird am Freitag „PF-Freitag“ und am Samstag „Decade Dance“ zelebriert. An beiden Abenden legt DJ Arthur auf, Beginn ist um 23 Uhr.