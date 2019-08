Papenburg. Das Autohaus Giese in Papenburg hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der Geschäftsbetrieb in dem Autocenter an der Friederikenstraße, in dem 35 Mitarbeiter beschäftigt sind, läuft dem Insolvenzverwalter zufolge ohne Einschränkungen weiter.

