Traditionell lädt der Kapellenverein seit Anfang der 1970er Jahre an jedem ersten Sonntag im September zur "Groschenkirmes" ein. Da in diesem Jahr die Grundsteinlegung der Kapelle ihr 70-jähriges Jubiläum feiert, hat der Vorstand eine Vorverlegung des Festes beschlossen. Gestartet wird am 18. August um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kapelle. Ein Frühschoppenkonzert des Musikvereins Tunxdorf-Nenndorf beim Dorfgemeinschaftshaus schließt sich um 11.30 Uhr an. Zur Stärkung werden beim Mittagessen um 12.30 Uhr Suppen serviert. Anschließend wird in bewährter Weise gemeinsam die "Groschenkirmes" gefeiert. Die Besucher können sich auf eine Tombola mit gesponserten Preisen, verschiedene Spiele der Messdiener und Messdienerinnen, eine Hüpfburg, Selbstgemachtes unterschiedlichster Art der Frauen- und Mutter-Kind-Gruppe sowie Kaffee, Kuchen und weitere Stärkungen freuen. Der erbrachte Erlös diene nach Angaben von Sürken Maßnahmen zur Verschönerung und Erhaltung der Kapelle sowie der "Grünen Kirche", die 2006 während der 72-Stunden-Aktion der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) im Garten der Kapelle errichtet wurde und in der seitdem Naturgottesdienste und Schützenfest-Messen gefeiert werden.