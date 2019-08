Im Kino Papenburg wird am Mittwoch, 14. August, der Film "Once upon a Time in Hollywood" als Vorpremiere gezeigt. Foto: Sabrina Holthaus

Papenburg. Am Donnerstag, 8. August, gibt es im Kino Papenburg keine Neustarts, aber am Mittwoch, 14. August, ist das Drama „Once upon a Time in Hollywood“ als Vorpremiere zu sehen. Die VHS-Filmrolle zeigt das Drama „Britt-Marie war hier“.