"Kings of Floyd" geben Konzert in Papenburg

Die Tribute-Band Kings of Floyd versteht sich nicht nur auf einen Klangteppich, sondern auch auf ein Farb- und Lichterspiel auf der Bühne. Foto: Thomas M.Weber/WebRock

Papenburg. „Shine on you crazy diamond“ – einer der wohl bekanntesten Songs der britischen Kultband Pink Floyd steht für ein opulentes Klangerlebnis. Dieses verspricht auch die Tribute-Band "Kings of Floyd", die am Samstag, 9. November 2019, um 19 Uhr in der Papenburger Stadthalle im Forum Alte Werft gastiert.