Die Spectrum of the Seas in den Hallen der Meyer Werft. Foto: Meyer Werft/Michzale Wessels

Papenburg. Die Papenburger Meyer Werft begrüßt in diesem Sommer 75 neue Auszubildende und duale Studenten. Sie haben am 1. August ihre Ausbildung in 15 unterschiedlichen Berufen auf der Werft sowie in Partnerfirmen begonnen.