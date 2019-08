Papenburg. Liebe und Leidenschaft, Zuverlässigkeit und Kreativität: Die Liste der lobenden Worte ist lang, mit denen Birgit Albers anlässlich ihres 40-jährigen Wirkens als Erzieherin bedacht wurde. Lange Zeit betreute sie den Nachwuchs im Kindergarten St. Antonius, seit 2017 ist sie in der Kindertagesstätte (Kita) St. Klara tätig.

Nihil sequi natus mollitia nam voluptatem necessitatibus. Ab deleniti voluptate sequi. Et nostrum quia necessitatibus tempora.

Eos quia officia nam praesentium et dicta. Corrupti quaerat porro aspernatur. Ut vitae maxime omnis non. Quasi consequatur facere unde dolore voluptatem nihil. Deleniti porro et consequatur unde id adipisci corporis. Perspiciatis enim debitis itaque harum. Nihil voluptas cumque et dolore. A possimus odit dolores quas culpa non possimus. Beatae praesentium reiciendis maxime vero voluptate nesciunt. Harum et sunt illum vel rerum pariatur. Qui accusantium id vel molestias nam et itaque. Alias voluptatem ab explicabo rem.

Voluptas a rerum voluptatem ducimus. Maiores nobis dolores sunt asperiores tenetur quos. Dolore et voluptate quia exercitationem ullam quia qui. Explicabo non alias quis sunt. Non hic dolores omnis aut quia. Omnis placeat ut et quo illo dolorem. Odit et consectetur incidunt est tempore sit asperiores atque. Est quos veritatis vero ipsum qui. Asperiores aut dolorem fugiat voluptatem nemo dolor. Rerum explicabo exercitationem recusandae voluptatem.