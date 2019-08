Die archäologischen Arbeiten auf dem Areal des geplanten Baugebiets „Nördlich Am Rauhtopf“ haben am Montag begonnen. Foto: Micha Lemme

Aschendorf. Am heutigen Montag sind die archäologischen Arbeiten im geplanten Baugebiet „Nördlich Am Rauhtopf“ in Aschendorf gestartet. Mit der sogenannten Prospektion soll herausgefunden werden, ob in dem später bebauten Gebiet noch archäologisch wichtige Gegenstände in der Erde liegen.