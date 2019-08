Papenburg. 26 Absolventen der Fachschule für Heilerziehungspflege sind mit einem Abschlussgottesdienst in der St.-Josef-Kirche in Papenburg feierlich verabschiedet worden.

Der Geschäftsführer des St. Lukas-Heims, Heinz-Bernhard Mäsker, die Pädagogische Leiterin Sandra Schmidt, die Personalleiterin Birgit Schmidt und Schulleiter Volker Weihrauch überreichten im Anschluss die Zeugnisse.

Schüler aus dem ersten Ausbildungsjahrgang hatten den Festgottesdienst vorbereitet. Eine gute Tradition ist es, dass einmal mehr auch viele Menschen mit Behinderung an den Abschlussfeiern teilnahmen, heißt es in einer Mitteilung des Lukas-Heims. Denn während ihrer dreijährigen Ausbildung haben die Schülerinnen und Schüler bereits die angehenden Fachkräfte aus der staatlich anerkannten Fachschule kennenlernen können.

Ein Regenbogenfisches diente als Symbol der Verabschiedung. Denn vor drei Jahren hatten sich Schüler der Unterklasse in den tiefen, weiten Ozean gewagt. Dabei lernten sie einen Regenbogenfisch kennen, der bereit war, von seinem Glitzerkleid jedem etwas abzugeben. Das Teilen zog sich nach Worten des Schulleiters Weihrauch wie ein roter Faden durch die gesamte Ausbildung. „Das betraf die Zeit mit Mitschülern, Bewohnern, Klienten, Freunden. Es gab Erfolge und manchmal auch Rückschläge.“

Pastor Gerrit Weusthof verglich den Teamgeist der Heilerziehungspfleger in seiner Predigt mit Bindfäden: „Einer alleine kann schnell reißen, jedoch sehr viele zu einer Kordel zusammengebunden, sind stark“, so der katholische Geistliche. Mäsker verwies auf die sehr guten Zukunftsaussichten der Absolventen. 17 von ihnen übernähmen Tätigkeiten in einem der vielen Teilbereiche vom St. Lukas-Heim, während sich sechs für ein Studium oder einen Auslandaufenthalt entschieden hätten.

Die Absolventen sind Jana Ahrens, Julie Aigner, Bernhard Albers, Anna Boortz, Mareike Brandt, Niklas Düttmann, Katharina Dworok, Katharina Eiken, Tessa Garen, Laura, Halfwassen, Markus Hendreich, Anna Hermanns, Julia Homm, Svenja Janssen, Lea Kleyböcker, Franziska Knöttig, Alina Kruse, Matthäus Liske, Sabrina Lückenjans, Ann-Kathrin Oldiges, Pascal Sandmann, Linus große Schlarmann, Erika Wagner, Maike Welp, Willm Wilkens und Lena Wübbold.

Die neue Schüler haben ihre Ausbildung bereits am 1. August begonnen. Bereits jetzt werden Bewerbungen für das Schuljahr 2020/2021 angenommen. Die Bewerbung sollte bis zum 30. November 2019 eingegangen sein. Weitere Informationen erteilt Schulleiter Volker Weihrauch unter Telefon 04961 925270 oder per E-Mail an v.weihrauch@st-lukas-heim.de.