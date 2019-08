Schrott für den guten Zweck sammeln die Mitglieder des Motorradclubs „Wild Mice“ aus Herbrum. Unser Foto zeigt (von links) Josef Hafer, Andreas Hübner, Kalli Hafer, Michael Färber, Markus Wessels, Jens Busemann und Stefan Stankowiak. Foto: Anna Heidtmann

Herbrum. Alte Rohre, Heizkörper, Katalysatoren ,Töpfe, Kabel, Autobatterien oder Handys – in nahezu jedem Haushalt schlummern ausgediente Gegenstände aus Metall. Gelegenheit, diese loszuwerden und gleichzeitig etwas Gutes zu tun, bietet am Sonntag, 18. August, der vierte „Old Metal Day“ des Motorradclubs (MC) „Wild Mice“ in Herbrum. Der Erlös aus der Aktion kommt wie in den Vorjahren dem Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder „Leukin“ zugute.