Rostock/Papenburg. Auf Sommertour war die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD). Eine ihrer Stationen: Die Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde, die zur Meyer-Werft-Gruppe gehört. Dort wurde sie von Werftchef Bernard Meyer und seinem Sohn Tim begrüßt.

Mit Schutzbrille und Arbeitshelm machte Schwesig zunächst eine kleine Besichtigung. "Ich freue mich hier zu sein. Während der Sommertour habe ich die Gelegenheit, ohne Unterbrechung durch Kabinettssitzungen einige Tage am Stück vor Ort zu sein", sagte die Ministerpräsidentin, die von Dezember 2013 bis Juni 2017 dem Kabinett von Angela Merkel als Bundesfamilienministerin angehörte.



Maritime Industrie floriert derzeit

Dass Rostock als maritimer Industriestandort derzeit floriert, daran hat die Meyer-Werftengruppe mit Hauptsitz in Papenburg im Landkreis Emsland einen großen Anteil, nahm sie wohlwollend zur Kenntnis. Während Ende 2018 an dem Werft-Standort etwa 600 Mitarbeiter beschäftigt waren, konnten aktuell schon 100 weitere eingestellt werden. Auch die Zahlen der Auszubildenden steigerten sich in diesem Jahr merklich. Während 2018 noch 32 junge Menschen auf der Werft einen Beruf lernten, sind es inzwischen 50.

Im Vergleich zu den Zahlen vor der Wende ist dies kein Vergleich. Bis zu 7000 Angestellte waren in der DDR-Zeit auf der Werft beschäftigt. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands stand die Werft aber kurz vor dem Aus. 1997 wurde sie von der Meyer-Gruppe übernommen, seit 2000 werden dort auch wieder Schiffe gebaut. "Nicht nur einige der Mitarbeiter, auch die Regierung und die Stadt haben das Auf und Ab miterlebt. Nachdem es zunächst keine Perspektive mehr gab, keimte dann wieder Hoffnung auf. Inzwischen ist die Werft seit vielen Jahren wieder stabil", weiß die Regierungschefin.

Seit 2002 70 Schiffe abgeliefert

Seit 2002 wurden insgesamt 70 Flusskreuzfahrtschiffe von den Meyer-Werften ausgeliefert. Dabei hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren vor allem auf den Bau von Schiffen spezialisiert, die mit Flüssiggas (LNG) als Treibstoff laufen. Dies soll Emissionen reduzieren und sei somit ein "Schritt in Richtung Zukunft", sagte Schwesig, und ergänzte: "Vor dem Hintergrund der Klimadebatte sind Veränderungen nötig."

Diese Entwicklung habe das Unternehmen fest im Blick, betonte Tim Meyer, der seinen Vater Bernard in der Geschäftsführung der Werft unterstützt. "Wir forschen nicht nur im Bereich von Brennstoffen und Brennstoffzellen, sondern auch zur Leichtbauweise, die weniger Energie benötigt und somit Kraftstoffe einspart", sagte der Juniorchef.

Auf dem Gelände in Rostock-Warnemünde ist bereits im vergangenen Jahr eine neue Halle entstanden. Eine weitere ist in Planung. In Anbetracht der steigenden Mitarbeiterzahlen möchte das Unternehmen zudem ein Sozialgebäude einrichten.