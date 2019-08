Papenburg. Insgesamt 17 Künstler haben in verschiedenen Kombinationen beim „Crossroads Music Festival“ auf der Papenburger Blumenschau für musikalische Unterhaltung gesorgt. Mehr als 1200 Besucher kamen im Verlauf des Abends in den Stadtpark, um die „Greg Dacks Band“ mitsamt seinen Gastmusikern zu sehen.

„Die Stimmung war grandios und die musikalische Qualität hat die Besucher wirklich mitgerissen“, wird Blumenschau-Veranstaltungsleiter Marco Köttker in einer Mitteilung der Stadt Papenburg zitiert. Er hatte das Festival zusammen mit den Musikern Victor Stanley und Greg Jozwiak organisiert.

Glück hatten die Veranstalter dabei auch mit dem Wetter: Pünktlich zu Konzertbeginn kam die Sonne noch einmal hinter den Wolken hervor und sorgte so für das richtige Ambiente.

Bis spät in den Abend hinein spielten die „Crossroads“-Musiker im Stadtpark für ihre Zuhörer. „Es lag richtiges Festival-Feeling in der Luft. Genauso hatten wir uns das gewünscht“, bilanziert Köttker. Besonders erfreulich war dabei, dass für den Brasilien-Freundeskreis an diesem Abend eine Spendensumme von rund 1500 Euro zusammengekommen ist.

Diese setzt sich aus den gespendeten Gagen der Musiker, die sich für die Unterstützung des Brasilien-Freundeskreis ausgesprochen hatten, und einer Sammlung des Freundeskreises am Konzertabend zusammen.

„Die Brasilien-Freunde unterstützen soziale Initiativen wie das ,Haus für Mädchen und Frauen‘ in Recife“, erklärt Köttker. Die Musiker Mario und Charly Kampeling engagieren sich stark in dem Verein, der auch mit dem Aktionskreis Pater Beda zusammenarbeitet. „Das ist wirklich ein tolles Ergebnis und rundet den Abend bestens ab.“