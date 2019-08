Aschendorf. 18 Kinder aus dem weißrussischen Gomel haben drei Wochen im nördlichen Emsland verbracht. Untergebracht waren sie in Gastfamilien. Der Kultur- und Förderverein der Region Tschernobyl/Gomel aus Aschendorf hatte die Kinder mit zwei Betreuern eingeladen, um sich im Emsland zu erholen.

Gomel ist die zweitgrößte Stadt Weißrusslands und war bei der Nuklearkatastrophe im April 1986 die am schlimmsten betroffene Region. Auch 33 Jahre nach der Katastrophe leidet die Bevölkerung, vor allem die Kinder, unter den Folgen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kultur- und Fördervereins.

Viele werden bereits krank geboren. Die häufigsten Erkrankungen sind dabei Diabetes, Schilddrüsenkrebs, Erkrankungen der Atemwege und des Verdauungstrakts sowie ein schwaches Immunsystem. Aber auch schwere Behinderungen geistiger und körperlicher Art kommen in übermäßig großer Zahl vor.

Während der drei Wochen im Emsland hat der Verein die Kinder und Gastfamilien zu drei gemeinsamen Veranstaltungen eingeladen. Einen Tag verbrachten sie im Hallenspielplatz Sternenland in Papenburg. In der zweiten Woche ging es mit dem Bus nach Slaagharen zum Besuch des Freizeitparks. Und in der dritten Woche wurde ein großes Abschiedsfest mit einem leckeren Essen in Papenburg gefeiert. Als kleines Dankeschön für die Gastfamilien gab es eine Verlosung mit zahlreichen Preisen. Hierfür stellte die St.-Antonius-Gemeinde das Nils-Stensen-Haus zur Verfügung.

Nach den drei Wochen in Deutschland ging es für die Kinder wieder auf die 36-stündige Busfahrt in Richtung Gomel. Für das nächste Jahr plant der Kultur- und Förderverein, zusätzlich eine Gruppe von Kindern, die an Diabetes erkrankt sind, einzuladen. Diese können jedoch nur gemeinsam mit einem Arzt, einer Krankenschwester und einer Betreuerin untergebracht werden. Dafür wurde das Jugend-Gästehaus der Johannesburg in Papenburg gebucht.

Wer im nächsten Jahr ein Kind für drei Wochen aufnehmen möchte oder den Verein bei der Unterbringung und Verpflegung der an Diabetes erkrankten Kinder finanziell unterstützen möchte, kann sich an Ricarda Ismani unter Telefon 04962 2050031 oder an Benno Freitag unter Telefon 04962 2051894 wenden.