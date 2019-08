Papenburg. Mit einem Friedensfest am Sonntag, 4. August, klingen die Gebetsabende des Ökumenischen Arbeitskreises der Kirchengemeinden in Papenburg auf der Blumenschau im Stadtpark aus. Die Begegnung beginnt um 19 Uhr beim Beet mit der Friedenstaube im Themenbereich „Australien“.

Das Organisationsteam des Ökumenischen Arbeitskreises zeigte sich ausgesprochen erfreut über die Resonanz auf die allabendlichen Friedensgebete während der Kernzeit der Blumenschau. Gut 1.000 Besucher seien insgesamt zu den Gebetsabenden gekommen. Vor allem die Sonntagstermine hätten mit jeweils über 100 Teilnehmern einen besonderen Zuspruch erfahren.

Nun möchte der Ökumenische Arbeitskreis zum Ausklang auf der Blumenschau ein kleines Fest mit Musik und Gesang veranstalten und mit den Menschen die Botschaft für ein friedliches Miteinander auf der Welt feiern. Dazu beitragen können auch alle Gäste, indem sie kleine Speisen und Getränke mitbringen, um sie in der Gemeinschaft zu teilen.

An der Gestaltung des ökumenischen Friedensgebet im Stadtpark hatten sich während der 19-tägigen Kernzeit der Blumenschau eine Reihe christlicher Gruppen, Vereinigungen und Vertreter der Kirchengemeinden in der Stadt beteiligt. Bei den rund 15-minütigen Andachten richteten die Teilnehmer den Blick neben dem Wunsch nach Frieden in der Welt auch auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung.

An diesem Samstag findet das Friedensgebet angesichts des Konzertabends auf dem Blumenschaugelände um 18 Uhr bei der Nikolaikirche am Hauptkanal statt. Den Abschluss der Gebetsreihe bildet dann am Sonntag um 19 Uhr das Friedensfest im Stadtpark.