Papenburg. Das Amtsgericht Papenburg hat einen 46-jährigen Mann aus Hamburg freigesprochen, der wegen des Handels mit Betäubungsmitteln und der Beauftragung zum Handel angeklagt war. Der Hauptzeuge des Verfahrens hatte von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

