Papenburg. Konzerte, Streetfood und eine Strandparty garantieren am ersten Augustwochenende ein abwechslungsreiches Programm im nördlichen Emsland.

In Papenburg startet in der Straße Am Stadtpark am Freitag, 2. Juli 2019, um 15 Uhr das „Streetfood am Stadtpark“. Laut Veranstalter können an 15 Foodtrucks oder -trailern, also Verkaufswagen, die Besucher ihr Essen aussuchen.

Geöffnet ist das „Streetfood am Stadtpark“ am Freitag, 2. August, von 15 bis 22 Uhr, am Samstag, 3. August, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 4. August, von 12 bis 19 Uhr. Zwischen den Essensständen, die auf den beiden Gehwegen aufgestellt werden, gibt es in der Mitte Sitzmöglichkeiten, Schirme und eine Getränketheke. Auf einer Bühne wird für musikalische Unterhaltung gesorgt.

Am Samstag, 3. August, findet zum Abschluss der Blumenschau im Stadtpark das „Torfrock Open Air“ statt. Der Eintritt für das Konzert kostet an der Abendkasse 25 Euro.

"Heeder See in Flammen"

Zum 25. Mal steigt am Samstag, 3. August, das Festival „Heeder See in Flammen“. Die Veranstalter sprechen von der „wohl größten Strandparty“ im Emsland mit neun Bühnen, zahlreichen Musikern und Discjockeys, einem Feuerwerk sowie einem Rahmenprogramm ab 18 Uhr für die ganze Familie.

Konzert vor der Sparkasse am Hauptkanal

Am Sonntag, 4. August, um 15 Uhr spielt „The Greg Dacks Band“ vor dem Sparkassen-Gebäude am Hauptkanal. Die Band lässt, nach Angaben des Veranstalters, das Woodstock-Festival noch einmal aufleben. Der Eintritt ist frei.

Zwei Feten in der Diskothek Limit in Ihrhove

In der Diskothek Limit in Ihrhove findet am Freitag, 2. August, unter dem Motto „Bassvision“ eine Summer-Techno-Party statt. Am Samstag, 3. August, heißt es „Limit 2000 – best of 2000-2009“. Beide Abende starten um 23 Uhr.