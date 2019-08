Ist die Grenze zwischen den Landkreisen Emsland und Leer mit dem Ende des Radweges zurzeit noch offensichtlich, soll Fahrradfahrern Ende des Jahres eine durchgehende Strecke zur Verfügung stehen. Foto: Christian Belling

Papenburg. Frohe Kunde für alle Radfahrer, die sich vom Papenburger Obenende aus entlang der ATP-Teststrecke an der Johann-Bunte-Straße auf den Weg in Richtung Burlage oder Bockhorst machen. Endete bislang der auf emsländischer Seite vorhandene Radweg abrupt an der Grenze zum Landkreis Leer, wird auf ostfriesischer Seite derzeit intensiv daran gearbeitet, dies zu beheben.