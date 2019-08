Lathen. Er ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Triathleten – der Ironman auf Hawaii. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt die Lathener Sportlerin Anna Lechowicz, wie ihre Vorbereitung auf einen der härtesten Ausdauer-Wettkämpfe der Welt aussieht.

„Das Training für einen Ironman ist hart. Man muss viel und vor allem regelmäßig trainieren“, fasst die Extremsportlerin zusammen. Die Distanz umfasst 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Rad fahren und 42,195 Kilometer laufen. Wenn man Weltmeisterin in dieser Disziplin werden wolle, hieße das manchmal, dass man im Trainingslager, wenn alle anderen schon frei haben, noch 20 Kilometer laufen müsse.



Drei Tage Training, einen Tag Ruhe

Seit November 2018 arbeitet Lechowicz, die hauptberuflich als Tierärztin tätig ist, mit ihrem neuen Trainer Peter Sauerland. „Ich trainiere jetzt nach dem Prinzip ,drei plus eins‘. Das heißt, dass ich drei Tage hartes Training und am vierten Tag Ruhe habe.“ Insgesamt komme sie so auf 15 bis 20 Stunden Sport pro Woche. Mit ihrem alten Trainer waren drei Wochen Training ohne Pause mit wöchentlichen Steigerungen und eine Ruhephase in der vierten Woche vorgesehen. Diese Herangehensweise sei sehr viel ermüdender und anstrengender für den Körper gewesen. Die jetzige Umstellung wirke sich auch positiv auf Verletzungen aus. Im vergangenen Jahr sei sie dreimal wegen Problemen mit ihrem Fuß in Behandlung gewesen. 2019 sei im Gegenteil dazu zum Glück noch nichts passiert, so Lechowicz.

Koppel- und Krafttraining



Nur am Wochenende habe die Veterinärin nie frei vom Training. Dann nutze sie die Zeit, in der sie nicht arbeiten muss, für die sehr intensiven Trainingseinheiten. „Oft mache ich Koppeltraining, das heißt beispielsweise Samstag Laufen und Radfahren und Sonntag noch mal 150 Kilometer Radfahren.“ Dabei fahre sie im Schnitt mit gut 30 km/h, was ihrer Empfindung nach im Vergleich zu ihrem Wettkampftempo (35 bis 39 Km/h) eine „eher lockere Geschwindigkeit“ sei.

Außerhalb der Saison, also im Winter und Frühling, macht Lechowicz öfter Krafttraining. „Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht zu viele Muskeln aufbaue, weil das mehr Sauerstoff verbraucht“, erklärt die Lathenerin. Oft gebe es in ihrem Bekanntenkreis Scherze darüber, ob sie nicht lieber Bodybuilderin werden wolle, weil sie so schnell Muskelmasse ansetze.

„Arbeit, Training, Schlaf“

Über ihren Tagesablauf sagt die Tierärztin, dass immer Zeit fehle, auch für Freunde. Daher seien mittlerweile die meisten ihrer Bekannten Triathleten. „Einfach so rumsitzen und Kaffee trinken“ sei nicht möglich. Ihr Mann Wlodzimierz Lechowicz fasst den Tag im Gespräch mit unserer Redaktion mit den Worten „Arbeit, Training, Schlaf“ knapp zusammen. „Und dazwischen noch die Kinder“, wirft seine Frau ein. Die Vorbereitung für einen Ironman-Wettkamp koste viel Disziplin und Ordnung. Letzteres sei für die Mutter „das wichtigste Wort des Tages“. Vor wenigen Jahren habe sie noch gedacht, sie dürfe keine Traininsgeinheit verpassen – koste es, was es wolle. Heute weiß sie, dass sie sich auch mal eine Pause nehmen muss, um zu regenerieren. „Wenn der Druck zu hoch wird, rufe ich meinen Trainer an. Dann besprechen wir die Situation und ändern meinen Trainingsplan“, erklärt die Sportlerin.

Treibstoff für den Körper

„Man kann viel von seinem Körper erwarten. Dafür muss man aber auch das richtige Benzin tanken“, fasst Lechowicz ihre Beziehung zu Essen zusammen. Den Plan ihrer Ernährungsberaterin versuche sie möglichst genau zu befolgen und alles zu essen, was darauf stünde.

Ihr Mann habe einmal scherzhaft zu ihr gesagt „Ohne den Zettel kannst du gar nicht essen“. Alkohol steht natürlich nicht auf dem Plan. Wenn ihr Gatte abends mal ein Glas Rotwein trinkt, befinde sich in ihrem Glas nur Rote-Bete-Saft. „Und wer liegt nachher schlafend auf dem Küchentisch? Trotzdem ich“, erzählt Lechowicz und lacht. Im Training und vor allem auf den Touren mit ihrem Fahrrad, die mehrere Stunden dauern, esse sie stets Brötchen mit Marmelade und Bananen, um „den Magen vorzubereiten“. In den langen Wettkämpfen müsse schließlich auch gegessen werden.

Mentale Stärke

Der letzte große Erfolg der Lathenerin war der Sieg eines sogenannten Agegroup-Rennens bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt am Main. „Ich kann mich gar nicht mehr an die letzten beiden Kilometer erinnern. Ich dachte nur noch daran, dass im Ziel dieser rote Teppich liegt, und da wollte ich hin. In dem Moment war mir auch egal, ob ich Erste oder Letzte bin“, erinnert sich die Emsländerin an die letzten Meter. Vorher teile sie sich die Strecke immer in kleine Abschnitte ein. Außerdem versuche sie stets ruhig zu bleiben. „Ich sage oft, dass Glück die vierte Disziplin ist.“ Immerhin könne während eines Ironmans trotz noch so guter Vorbereitung alles passieren.

Motivation durch Unterstützer

Schon vor ihrer Qualifikation zur Weltmeisterschaft auf Hawaii habe Thomas Hackmann vom gleichnamigen Fahrradgeschäft aus Dörpen, seine Unterstützung angeboten. Sie erinnere sich insbesondere an den Abend vor ihrer Abreise ins Trainingslager nach Lanzarote. Um 22 Uhr sei ihr bei der Kontrolle des Rads aufgefallen, dass etwas nicht stimme. Ihr Mann habe sich dann um 23 Uhr mit Hackmann getroffen, um es zu reparieren. Zwei Stunden hätten die Männer daran gesessen, damit Lechowicz sich am nächsten Morgen mit einem heilen Rad auf den Weg machen konnte. Das Vertrauen ihres Mannes in sie als Sportlerin verstärke ihre Motivation, Weltmeisterin zu werden.

Am 12. Oktober will Lechowicz ihren Traum auf Hawaii in die Tat umsetzen. Ihr Mann meint über den Wettkampf: „Das ist nichts für normale Menschen.“