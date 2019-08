94 Schüler nehmen an Nachhaltigskeitsakademie in Papenburg teil CC-Editor öffnen

Auf eine Expedition in die Wälder begaben sich die Teilnehmer der Nachhaltigkeitsakademie. Foto: JGW

Papenburg. In den Ferien abschalten, sich erholen und faulenzen? Für knapp 100 Schüler aus ganz Deutschland galt dieses Motto nicht. Sie haben in ihrer Freizeit an einer zweiwöchigen Nachhaltigkeitsakademie des Vereins Jugendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft (JGW) in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg teilgenommen.