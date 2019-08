Papenburg. Ein Treffen mit der Sängerin Stefanie Heinzmann vor ihrem Auftritt am 30. August verlost unsere Redaktion in Zusammenarbeit mit der Papenburg Marketing GmbH. Dazu genügt ein Anruf unter der nachfolgend genannten Telefonnummer.

Die Schweizerin steht an dem Tag gemeinsam mit Sänger Joris beim "Old Shipyard-Festival" im Forum Alte Werft auf der Bühne. Wer die 30-Jährige gemeinsam mit einer Begleitung im Vorfeld des Auftritts für ein Gespräch und Fotos treffen möchte, muss folgendes tun:

Senden Sie uns eine SMS mit der Kennung "mobil win meet Stefanie Heinzmann" an die Kurzwahlnummer 520 20 (0,49 Euro/SMS inkl. 0,12 Euro VF D2-Anteil). Hinter der Kennung fügen Sie ein Leerzeichen und dann Ihre Anschrift ein.

Oder rufen Sie uns unter der Nummer 01 37 / 8 08 40 1394 an und hinterlassen Sie Namen, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort "win meet Stefanie Heinzmann" (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz).

Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 1. August 2019 um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter des Medienhauses und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Noch ist das "Old Shipyard Festival" nicht ganz ausverkauft. Die letzten Karten sind im Vorverkauf bei deinticket.de, in den Geschäftsstellen der NOZ in Papenburg, Meppen und Lingen und bei der PMG im Zeitspeicher, Ölmühlenweg 21, für 35 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühren erhältlich.