Papenburg. Zum Streetfood-Festival von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August, in Papenburg kommt es im Bereich des Stadtparkes zu einer Vollsperrung der Straße Am Stadtpark. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Zu dem Streetfood-Festival werden um die 15 Foodtrucks von Freitag bis Sonntag auf der Straße Am Stadtpark stehen, wofür die Straße gesperrt wird. Laut Mitteilung der Stadt, kann der Kraftfahrzeugverkehr von Freitagmorgen ab 9 Uhr bis Montagfrüh den Bereich von der Ems-Zeitung bis zur Straße Am Ems-Center nicht befahren. Ebenfalls gesperrt wird in diesem Bereich die Pater-Raskin-Straße. Eine Zufahrt zu den Anliegern ist bis zu den Parkplätzen der Ems-Zeitung und Elektro Rüther aus Richtung Postkreisel weiterhin möglich.

Neben dem Streetfood-Festival findet an diesem letzen Blumenschau-Wochenende im Stadtpark auch ein Konzert der norddeutsche Kult-Band Torfrock statt. Laut Mitteilung der Stadt sind für das Konzert am Samstag ab 20 Uhr aktuell mehr als 1.000 Eintrittskarten verkauft.

Park am Samstag ab 15 Uhr gesperrt

Für die Veranstaltung wird im Stadtpark eine größere Bühne aufgebaut. Darum wird der Park am Samstag bereits um 15 Uhr gesperrt werden, um alle Aufbauten erledigen zu können. Um 18.30 Uhr öffnet die Tageskasse am Achterdeck neben der Gaststätte Jameson´s Pub. Hier kosten die Tickets 25 Euro.

Einlass ist am Samstagabend über den Deverweg, die Bürgermeister-Hettlage-Straße und den Stadtparkeingang hinter dem News-Café möglich. Der Eingang beim Jameson´s Pub bleibt an diesem Abend geschlossen.

Ausklingen wird die Blumenschau am Sonntag mit weiteren Programmpunkten und Konzerten ab 12 Uhr. Nähere Informationen hierzu gibt es auch unter www.blumenschau-papenburg.de/events.