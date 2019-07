Im Kinoneustart "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" sind (von links) der Secret-Service-Agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und der Ex-Elitesoldat Deckard Shaw (Jason Statham) zur Zusammenarbeit gezwungen. Foto: Universal Pictures/dpa

Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 1. August, der Action-Film „Fast and Furious: Hobbs and Shaw“ und der Kinderfilm „Benjamin Blümchen“. Die VHS-Filmrolle geht mit der Romantik-Komödie „Zwischen den Zeilen“ in die neue Kinowoche.