Papenburg . Im Jugendgästehaus der Johannesburg in Papenburg haben junge Friseurinnen ihre Gesellenbriefe nach bestandener Prüfung entgegengenommen.

„Dann wissen Sie alle in diesem Moment, dass Sie in den Gesellenstand erhoben werden und bestanden haben. Herzlichen Glückwunsch“, begrüßte Roswitha Laux, Obermeisterin der Friseur-Innung Aschendorf-Hümmling, die Gesellinnen. Die Friseurinnen sind nach ihren Worten nun in Besitz „guten Grundstoffes“, um etwas aus ihrem Beruf zu machen. Alle hätten gemeinsam bei null angefangen. Das Ziel sei gewesen, den Schülerinnen 100 Prozent an Unterrichtsinhalten zu vermitteln. „Nun hoffe ich, dass auch ihr die zukünftigen Auszubildenden unterstützen werdet“, richtete Laux einen Appell an die Gesellinnen.



Spannend, lustig, sentimental

Auch Prüfungsvorsitzende Dorothee Kuhn hoffe, dass viele der Friseurinnen „weiter in diesem tollen Beruf arbeiten.“ Margret Pieper-Cordes, Teamleiterin in der Abteilung Friseure an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg, blickte auf „drei sehr spannende, lustige und sentimentale“ Unterrichtsjahre zurück. „Es war an manchen Tagen auch mal nicht so schön, aber ihr als Klasse habt das immer wieder hingebogen“, lobte sie ihre ehemaligen Schülerinnen. „Macht weiter in diesem tollen Beruf und tragt in die Welt, was ihr gelernt habt“, so Pieper-Cordes.

Die von der Teamleiterin beschriebene Emotionalität zeigte sich auch während der Übergabe der Zeugnisse an die drei Prüfungsbesten. Bei den Lehrerinnen und Mitgliedern des Prüfungsausschusses blieb kein Auge trocken, als Laurien Venema, Ishika Behl und Viktoria Roleder mit dem besten Ergebnis der Gruppe nach vorne traten, um ihre Glückwünsche entgegen zunehmen.

Die neuen Friseure und Friseurinnen (Ausbildungsbetrieb in Klammern): Tina Albrecht (Modern Hair, Westoverledingen), Ishika Behl (Salon Haarmonie, Papenburg), Monja Bürvenich (Salon Haarscharf, Papenburg), Franziska Buser (Trend Hair, Papenburg), Newroz Chaker (Externe Teilnehmerin), Kim Fox (Sievers Friseursalon, Werlte), Kristin Heinemann (Trend Hair, Leer), Milena Holm (Street Cut, Papenburg), Hazim Imbrahim (Ali Hussein, Papenburg), Marta Kalinowska (Street Cut, Papenburg), Angelika Kern (Hair Company Friseur + Shop, Dörpen), Angelina Christin Meyer (Salon Haarmonie, Papenburg), Marinka Minnaert (Schneidwerk, Papenburg), Diana Nagel (Friseursalon Gabriela Dittmann, Kluse), Viktoria Roleder (Hair Company Friseur + Shop, Sögel), Tomke Saathoft (Trend Hair, Papenburg), Laura Thea Snippe (Hair and Beauty Bianca Sonntag, Papenburg), Verema Laurien (Salon Roswitha, Papenburg)